Aantal leefloners flink gestegen in vijf jaar tijd Nele Dooms

09 juli 2019

14u23 6 Dendermonde Het aantal leefloners in Dendermonde is de voorbije vijf jaar fors gestegen. In 2014 telde de stad nog 230 inwoners die een leefloon uitgekeerd kregen. In 2018 waren dat er 433. Dat is een stijging van 88 procent.

Met 5,1 leefloners op 1.000 inwoners is Dendermonde niet de slechtste leerling van de klas, maar zit het wel boven het gemiddelde. Het groeipercentage in Dendermonde ligt bovendien hoger dan omliggende steden zoals Aalst en Lokeren. “De looptijd van wie een leefloon geniet, bedraagt acht maanden. En dat is wel vrij kort”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA). “Wat opvalt, is dat er vooral meer bewoners met een vluchtelingenstatuut een leefloon krijgen. Sinds 2012 zijn dat er bijna 100 meer. Niet-Europeanen maken de grootste groep van leefloontrekkers uit. De zoektocht naar werk, om komaf te kunnen maken met een leefloon, vereist dus een sterk integratiebeleid. Doel is mensen te helpen, zodat ze op eigen benen kunnen staan, ook financieel.”

De stad wil daarom inzetten op activeren op de arbeidsmarkt door herscholingen bij de VDAB te promoten, net als meer taallessen Nederlands aan te bieden en deelname hieraan zo nodig te verplichten. “En hoewel de subsidie hiervoor verlopen is, behouden we toch onze integratieambtenaar”, zegt Roggeman.