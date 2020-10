Aantal coronapatiënten uit ziekenhuis, maar al deel nieuwe dient zich aan Nele Dooms

13 oktober 2020

12u59 0 Dendermonde De toestroom van coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde stopt niet. Ook al konden er een aantal weer naar huis vertrekken wegens voldoende hersteld.

Er verblijven momenteel acht patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Maandag waren dat er elf. Maar ondertussen mochten vijf patiënten naar huis omdat ze voldoende genezen waren. In de plaats dienden zich wel een paar nieuwe patiënten aan. Eén van de huidige coronapatiënten is opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen omdat diens toestand zorgwekkend is. Bovendien telt het ziekenhuis ook drie “verdachte” patiënten. Die vertonen symptomen van een mogelijke Covid-besmetting maar wachten nog op testresultaten.