Aantal coronapatiënten in ziekenhuis Sint-Blasius gestegen naar 31 Nele Dooms

27 maart 2020

12u28 74 Dendermonde Het aantal patiënten besmet met het coronavirus die opgenomen zijn in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is de voorbije 24 uur gestegen naar 31. Er werden geen nieuwe overlijdens opgetekend.

Donderdag bedroeg het aantal COVID-patiënten in het Dendermondse ziekenhuis nog 26. Dat was toen ongeveer een derde meer dan de dag ervoor. Op vrijdag is het aantal opgelopen naar 31. Zeven patiënten hiervan worden verzorgd op de afdeling Intensieve Zorg. In het AZ Sint-Blasius zijn ook nog eens 10 patiënten opgenomen die mogelijk besmet zijn met het coronavirus, maar waarvan de resultaten van de testen nog niet gekend zijn.

Een beetje positief nieuws is dat er de voorbije 24 uur geen overlijdens bij COVID-patiënten werden opgetekend. Eén patiënt mocht opnieuw het ziekenhuis verlaten wegens voldoende hersteld van het coronavirus.