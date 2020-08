Aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius toch weer omhoog Nele Dooms

12 augustus 2020

13u25 0 Dendermonde Het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is toch weer lichtjes gestegen.

Er verblijven momenteel drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Dat is er eentje meer dan de dag ervoor. Toen had een patiënt het ziekenhuis mogen verlaten wegens voldoende hersteld, maar zijn plaats is alweer ingenomen door een nieuwkomer. Er zijn wel geen patiënten opgenomen op de afdeling Intensieve Zorgen. Ook het aantal overlijdens blijft op nul staan.