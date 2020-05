Aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius gedaald tot vijf Nele Dooms

14 mei 2020

12u47 68 Dendermonde Het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is gedaald tot vijf. De cijfers blijven een neerwaartse trend vertonen.

Met vijf opgenomen coronapatiënten zit het Dendermondse ziekenhuis aan het laagste aantal sinds weken. Midden april waren dat er op zijn hoogste piek nog 48. Van de vijf coronapatiënten in AZ Sint-Blasius is er één opgenomen op de dienst Intensieve Zorgen. Er dienden zich de voorbije 24 uur geen patiënten met symptomen aan om te testen. Er vonden ook geen overlijdens plaats. Eén patiënt mocht het ziekenhuis verlaten omdat hij voldoende hersteld was.