Aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius blijft stijgen Nele Dooms

09 september 2020

14u15 10 Dendermonde Het aantal patiënten met een coronabesmetting opgenomen in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde blijft een stijgende trend vertonen. Alweer zijn er twee extra opnames.

Vorige week stond de teller nog op nul als het om patiënten die besmet waren met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis ging. Begin deze week bleken er echter plots drie patiënten opgenomen. En dat aantal is nu alweer verhoogd. Momenteel verblijven er vijf patiënten die Covid-positief zijn in het AZ Sint-Blasius. Alle vijf liggen ze in een gewone kamer in de aparte Covid-afdeling van het ziekenhuis. De afdeling Intensieve Zorgen is nog altijd leeg.