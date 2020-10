Aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius blijft oplopen Nele Dooms

08 oktober 2020

15u09 0 Dendermonde Het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius blijft oplopen.

Er verblijven momenteel acht patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Begin deze week waren dat er nog vijf. De acht patiënten liggen op een gewone kamer in de aparte Covid-afdeling van het ziekenhuis. Op de dienst Intensieve Zorgen zijn momenteel geen opnames van patiënten met Covid-19. Wel telt het ziekenhuis momenteel ook één “verdachte” patiënt, die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertoont maar nog wacht op testresultaten.

In Dendermonde kwamen er de voorbije 14 dagen 57 nieuwe coronabesmettingen bij. In Hamme waren dat er 30, in Zele 37 en in Lebbeke 38. Meest gunstig staat Buggenhout er voor. Daar werden de voorbije twee weken 16 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Berlare kleurt dan weer donkerrood met 55 nieuwe besmettingen de jongste twee weken.