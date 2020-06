Aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius blijft laag (en stabiel) Nele Dooms

21 juni 2020

12u34 0 Dendermonde De cijfers rond het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius in Dendermonde zijn nog altijd stabiel. En dus laag.

Er verblijven momenteel nog altijd twee patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Al zijn het niet dezelfde mensen dan de twee die er eerder lagen. Een van hen mocht immers al het ziekenhuis verlaten omdat hij voldoende hersteld was. Maar in de plaats kwam een nieuw besmette patiënt. De cijfers blijven daardoor wel erg laag in het Dendermondse ziekenhuis. Er dienden zich ook geen nieuwe patiënten met mogelijk symptomen van Covid-19 aan die moeten wachten op testresultaten.