Aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius blijft dalen Nele Dooms

21 september 2020

15u02 4 Dendermonde Het aantal coronapatiënten in het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde blijft dalen. Al weken op rij zijn de cijfers erg laag.

Er verblijven momenteel drie patiënten die besmet zijn met het coronavirus in het Dendermondse ziekenhuis. Ruim een week geleden waren dat er nog zes, maar sindsdien gaan de cijfers elke dag naar beneden. De drie huidige patiënten verblijven momenteel op een normale kamer in de aparte Covid-afdeling. De dienst Intensieve Zorgen is leeg. Er zijn ook geen patiënten opgenomen die symptomen van een mogelijke coronabesmetting vertonen maar waarvan de testresultaten nog niet bekend zijn.