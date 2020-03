Aantal coronapatiënten in AZ Sint-Blasius alweer opgelopen: 38 opnames, negen op intensieve zorgen Nele Dooms

30 maart 2020

14u47 1 Dendermonde Het aantal coronapatiënten die opgenomen zijn het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde is alweer toegenomen. Het zijn er momenteel 38.

Van die 38 patiënten besmet met het coronavirus, verblijven er momenteel negen op de dienst Intensieve Zorgen. In het Dendermondse ziekenhuis verblijven bovendien ook nog negen andere patiënten waarvan aangenomen wordt dat ze besmet zijn met Covid-19, maar waarvan het testresultaat nog niet gekend is.

In het AZ Sint-Blasius werden de voorbije 24 uur wel geen overlijdens vastgesteld. Ook de 24 uur daarvoor was dat al het geval. Goed nieuws is ook dat alweer twee patiënten genezen zijn en het ziekenhuis mochten verlaten.