Aanstelling van broers Cassiman tot Vier Heemskinderen laat geen enkele Dendermondenaar onberoerd: de eerste reacties Nele Dooms

07 november 2019

13u05 0 Dendermonde Dat de broers Cassiman zijn gekozen als nieuwe Vier Heemskinderen, laat geen enkele Dendermondenaar onbewogen. Maarten (15), Wout (11), Stan (9) en Lander (9) zorgen met hun deelname dat het op 24 mei 2020 opnieuw een unieke Ros Beiaardommegang zal worden. De eerste reacties van betrokkenen bij dat evenement zijn alvast heel positief. Wij trokken op rondvraag, de resultaten leest u hier.

1. Burgemeester Piet Buyse, voorzitter van het Ros Beiaardcomité

“Eens Vier Heemskinderen, voor altijd Vier Heemskinderen. Dat is zo in Dendermonde”, zegt Buyse. “Dat merken we aan de blijvende betrokkenheid van vroegere Heemskinderen en de sympathie die Dendermondenaars voor hen blijven voelen. Nu is het aan de broers Cassiman om dat rijtje, waarvan de oudste levende de broers Bombay uit de ommegang van 1952 zijn, te vervoegen. De criteria om de juiste te kiezen werden door het Ros Beiaardcomité stipt nagevolgd. Dat is ook heel belangrijk: de aanstelling van de Vier Heemskinderen is zowat het allerbelangrijkste in aanloop naar een ommegang. De traditie gaat overigens terug tot voor 1461. Toen werd in de notulen van de stad genoteerd dat er geld nodig was om vier schilden voor de Heemskinderen te verven. Ik heb er vertrouwen in dat de broers Cassiman hun taak goed gaan doen. Het is alleszins de bedoeling om hen daarin zeer intens te begeleiden vanuit het Ros Beiaardcomité. Maarten, Wout , Stan en Lander zijn vanaf nu topambassadeurs van de stad.”

2. Broers Van Damme, Heemskinderen van 2010

Voor de broers Maarten, Michiel, Dieter en Niels Van Damme liggen de herinneringen als Vier Heemskinderen nog het verst in het geheugen. Zij zaten in 2010 op het Ros Beiaard. “Alsof het gisteren was en op momenten als nu komt dat allemaal terug”, zegt Michiel Van Damme. “Zeker nu de ommegang steeds dichterbij komt, denken we steeds meer terug aan tien jaar geleden. We merken aan de broers Cassiman dat ze hetzelfde voelen als wij toen: wat stress en overdondering. Maar het komt allemaal goed, daar zijn we gerust in. We hebben al eens kennisgemaakt en proberen de jongens op hun gemak te stellen. Ze gaan dat op de dag van de Ros Beiaardommegang zeker goed doen.”

3. Gustaaf Mannaert, deken van de Pijndersgilde

“Met de broers Cassiman ziet het er prima uit voor onze Ros Beiaardommegang over iets minder dan tweehonderd dagen”, zegt Gustaaf Mannaert, deken van de Pijnders die het Ros door Dendermonde dragen met de Heemskinderen op de rug. “We zullen de komende maanden zeker nog heel veel contact hebben. Ik hoop op een kennismaking zo snel mogelijk met Maarten, Wout , Stan en Lander. Per slot van rekening zullen we op 24 mei toch een hele dag aan elkaar verbonden zijn. Zij moeten erop vertrouwen dat onze Pijnders het Ros goed torsen en wij moeten op hen vertrouwen dat ze het daar boven op ons Peird uitstekend doen. Ik heb er alvast een goed gevoel bij. Het zien er bekwame gasten uit. Momenteel weten ze allicht nog niet echt precies wat hen te wachten staat, maar daar zullen we de komende weken wel aan werken.”

4. Broers Veldeman, Heemskinderen van 1990

Gert, Stijn, Stefaan en Toon Veldeman, Vier Heemskinderen uit de ommegang van 1990, zijn aangesteld als peters van de broers Cassiman. Daar hadden ze zelf op aangedrongen. “De druk op Heemskinderen in Dendermonde is immens”, zegt Gert. “Er komt zoveel bij kijken. En het is ook niet ‘zomaar op een paard zitten’. De houding moet goed zijn, de zwaarden en schilden in de juiste positie, hoofden in de goede richting. We nemen het, met de ervaring die wij hebben, graag op ons om Maarten, Wout, Stan en Lander te helpen. We zijn alvast van plan om de jongens eens uit te nodigen op ons bedrijf Aannemingen Veldeman, hoofdsponsor van de ommegang, om heel uitgebreid kennis te maken. Ze kunnen op ons rekenen!”

5. Nancy De Brandt en Luc Cassiman, mama en papa

Een dochter en twee zonen hadden ze al, mama Nancy De Brandt en Luc Cassiman, toen er beslist werd voor nog een baby te gaan. “We hoopten eigenlijk aanvankelijk op een meisje, een zusje voor oudste dochter Jana in de hoop zo het evenwicht wat te herstellen tussen broers en zus thuis”, lacht Nancy. “Maar het werd een tweeling, en dan nog twee jongens. Zo hadden we meteen vier jongens in huis. In Dendermonde geeft dat direct stof tot nadenken. Met de jaren groeide het besef dat onze zonen echt kans maakten om Vier Heemskinderen te worden. En nu zijn ze het echt.” Papa Luc kan het nog altijd amper geloven. “We zijn echte Dendermondenaars”, zegt hij. “Het Ros Beiaard en alles daarrond leeft enorm binnen ons gezin. Ikzelf ben er ook fanatiek in. Ik ben ooit van mijn legerdienst in Duitsland naar Dendermonde terugkomen, alleen maar om het Ros Beiaard te zien. Dat bij een volgende editie mijn eigen zonen op dat Peird zullen zitten is ongelooflijk!”

6. Broers Boone, kandidaat Heemskinderen die het niet haalden

Vijf kandidaat-gezinnen waren er voor de titel van Vier Heemskinderen. Vier ervan haalden het niet. Maar zij namen het allemaal erg sportief op. Ook de broers Dylano, Kyento, Naymo, Finn en Nyo Boone uit Grembergen hebben geen problemen met de aanstelling van de Cassimans. “Het is allemaal eerlijk en correct verlopen. Dat helpt om het goed op te vatten”, zeggen ze. “Eigenlijk voelden we de bui vooraf wel al wat hangen. Wie de criteria kent, kan zelf de oefening wel even maken. Bij ons was één van de ouders niet in Dendermonde geboren. Daardoor hadden we het gevoel dat we het wel eens niet zouden kunnen zijn. We hadden juist gegokt. Maar we zijn wel blij voor de broers Cassiman. Dat het Ros Beiaardcomité voorstelt om de niet verkozen kandidaten een belangrijke rol in de Ros Beiaardommegang te geven, doet ons overigens ook heel veel plezier. We zullen zeker van de partij zijn.”