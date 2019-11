Aannemer start met heraanleg Hunnenbergstraat Nele Dooms

14 november 2019

In het kader van de heraanleg van de verkeersomgeving van papierproducent VPK in Oudegem, start de aannemer met de heraanleg van de Hunnenbergstraat. Dat is een volgende fase in een groot project dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid in de dorpskom van Oudegem ten goede moet komen. Die volgende fase kan starten, omdat de Hoogtestraat afgewerkt is en opnieuw open. De heraanleg van de Hunnenstraat omvat de vernieuwing van de zone voor de begraafplaats en inrichting van een woonerf. In de Hunnenbergstraat zullen na de herinrichting geen vrachtwagens meer komen. Het moet een mooie, aangename woonstraat worden. De rijweg wordt in betonstraatstenen aangelegd. Er komt ook extra groen en bomen. Tegelijk wordt ook de toegang van het kerkhof in gelijkaardige materialen heraangelegd, zodat een uniform geheel ontstaat. Ook de paden op het kerkhof krijgen een opknapbeurt.