Aanleg Groene Dender uitgesteld naar september Nele Dooms

05 juni 2020

18u01 0 Dendermonde De heraanleg van de Groene Dender, tussen Papiermolenstraat en Kasteelstraat, is uitgesteld. Normaal had het project al klaar moeten zijn, maar de werken zullen pas in september starten.

Het Dendermondse stadsbestuur besliste vorig jaar om de Gedempte Dender, die nu dienst doet als parking, een nieuwe bestemming te geven. De site ligt er al lang troosteloos bij en inspanningen voor een opknapbeurt werden er niet geleverd, omdat het de bedoeling is om de Dender op deze plaats toch weer open te leggen. Omdat die ingreep nu toch niet voor de eerstkomende jaren zou zijn, wil de stad deze plaats een beter uitzicht geven. Een ontwerp voor het deel aan de kant van de Noordlaan voorziet een groene ontmoetingsplek. Onder andere een pleintje met petanqueterrein en bankjes, een beschut terras, een lig- en speelweide, natuurlijke speelelementen zoals een speelboom en -heuvel, plantbakbosjes en een insectenhotel moeten aangelegd worden.

Voor de realisatie is een budget van 200.000 euro voorzien. De werken hadden normaal tegen mei dit jaar klaar moeten zijn, maar ze zijn nog niet gestart. Daar zit de coronacrisis voor iets tussen. Daarom is een nieuwe datum bepaald. “In overleg met de opdrachtnemer is een nieuwe uitvoeringstermijn vastgelegd”, zegt schepen van openbare werken Leen Dierick (CD&V). “De aanleg zal starten in september 2020. De grondwerken en aanplantingen zullen aansluitend worden uitgevoerd. Er is bewust gekozen voor het vroege najaar. Dat zal zorgen voor minder stof bij graafwerken. Aanplantingen in zomermaanden hebben bovendien een grote kans op mislukken, beter is het najaar.”