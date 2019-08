Aanleg fietssuggestiestroken Sint-Gillislaan volop bezig Nele Dooms

21 augustus 2019

17u21 4 Dendermonde Op de Sint-Gillislaan en Heirbaan in Sint-Gillis is een aannemer momenteel volop bezig met de aanleg van de langverwachte fietssuggestiestroken daar.

De ingreep werd al jaren geleden aangekondigd, na aandringen van onder andere stadsbestuur en Fietsersbond. De drukke steenweg, een veel gebruikte verbinding tussen Lebbeke en Dendermonde, staat immers bekend als erg onveilig en fietsonvriendelijk. De suggestiestroken moeten daar verandering in brengen. Ze zijn voorzien van aan het kruispunt van de Cleophas Heyvaertstraat met de Weggevoerdenstraat tot en met het kruispunt van de Acacialaan met de Berkenlaan. Deze ingreep zal de veiligheid verhogen. “Er zijn voordelen voor zowel automobilist als fietser”, zegt schepen van Mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Met fietssuggestiestroken worden fietsers beter onder de aandacht gebracht voor de bestuurders. Het wordt heel duidelijk welke ruimte de fietser nodig heeft.”

De timing van deze werken werd afgestemd op de start van het nieuwe schooljaar. De klus moet in een drietal dagen geklaard zijn. Vermoedelijk zit het werk er tegen donderdagavond op. De aannemer legt de fietssuggestiestroken kant per kant aan, in twee fasen en telkens per zone van 300 meter. Ter hoogte van de werfzone moet het verkeer beurtelings over één rijstrook. Dat wordt geregeld aan de hand van tijdelijke verkeerslichten en zorgt voor enige verkeershinder.