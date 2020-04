Aanleg fietssuggestiestroken in Zandstraat gestart Nele Dooms

22 april 2020

14u16 0 Dendermonde Een aannemer is in Appels gestart met de aanleg van een nieuw wegdek in de Zandstraat. Daar hoort ook de lang verwachte realisatie van fietssuggestiestroken bij.

De Zandstraat in Appels is erg druk, maar fietspaden zijn er niet en de weg is smal. Daardoor laveren fietsers tussen de vele auto’s en vrachtwagens, met allerlei gevaarlijke situaties tot gevolg. De Zandstraat is één van de meest verkeersonveilige wegen in de stad. Het Dendermondse stadsbestuur vraagt al lang bij het Vlaams Gewest, die verantwoordelijk is voor deze weg, om fietssuggestiestroken aan te leggen. Daar wordt nu werk van gemaakt.

De Zandstraat is naar aanleiding van de werken 14 dagen dicht voor alle verkeer. De werfzone is 1 kilometer lang en loopt vanaf de rotonde aan de Zandstraat tot en met het verkeersplateau aan de Lindestraat. Een aannemer zorgt voor een nieuwe wegdek met nieuwe riooldeksels. Fietssuggestiestroken worden aan beide zijden van de gewestweg aangelegd.

Normaal gezien moeten de asfalterings- en herstellingswerken tegen 30 april zijn afgerond. Het verkeer moet ondertussen omrijden in de beide richtingen. Doorgaand verkeer vanuit Wichelen en Berlare moet via de Donklaan, Veldeken, Martelarenlaan en Noordlaan of via Gijzegem. Zwaar vervoer richting Berlare en Wichelen moet de al voorziene omleiding volgen via de N41 richting E17 of kan over Aalst rijden via de N406. Fietsers mogen te voet langs de werfzone passeren en verder rijden via de Denderstraat en de Steenweg van Aalst, in beide richtingen.