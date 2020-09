Aan boord van de Milieuboot de Schelde op Nele Dooms

19 september 2020

16u55 0 Dendermonde De Zeeschelde ontdekken vanuit Dendermonde is mogelijk dankzij de Milieuboot die uitvaart. Geïnteresseerden krijgen zo een unieke kans om op een boeiende manier kennis te maken met deze rivier in eigen streek.

Een excursie met de Milieuboot vanuit Dendermonde tot Sint-Amands staat gepland op woensdag 23 september. Onder deskundige begeleiding van een lesgever horen opvarenden op een interactieve manier het verhaal van de Zeeschelde, die een belangrijke scheepvaartroute is. Uniek zijn de uitgestrekte zoet- en brakwater getijdengebieden met slikken en schorren. Met het Sigmaplan worden dijken verhoogd en overstromingsgebieden aangelegd om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen.

Wie er meer wil over weten, kan een plek op de Milieuboot reserveren. In het laboratorium kunnen aanwezigen ook meehelpen de waterkwaliteit bepalen en organismen uit het water te determineren. Er worden ook tips gegeven om duurzaam om te gaan met water en hoe je kan helpen om de klimaatverandering tegen te gaan. Een tocht met de Milieuboot is geschikt voor jong en oud.

De Milieuboot vaart vanuit Dendermonde uit op woensdag 23 september om 13 uur. Er zijn ook tochten in het weekend van 26 en 27 september. Vertrekplaats is de aanlegsteiger ter hoogte van de Sint-Onolfsdijk 5 in Dendermonde. Info en inschrijvingen: https://www.milieuboot.be.