Aa Ballen zamelen centen voor goed doel in met sterzingen Nele Dooms

04 januari 2020

14u21 7

Een 25-tal “Aa Ballen”, zoals de oud-leiders van jeugdvereniging KSA Sint-Arnout van Sint-Gillis-Dendermonde zich noemen, trok er zaterdag op uit om de gemeente rond te trekken en overal hun beste zangtalent boven te halen. Daarmee houden de mannen vast aan hun jaarlijkse traditie van sterzingen. “Om onze zangstemmen te ondersteunen is ook wat muzikale begeleiding voorzien, onder andere van accordeon”, zegt Gert Van den Steen. “Jaarlijks trekken we zo van deur tot deur om onze nieuwjaarswensen in Sint-Gillis over te brengen. Maar ook om geld in te zamelen voor het goede doel.” Het gezelschap vertrok ‘s ochtends aan de lokalen van Jeugd zonder Dak in de Torrestraat en was vervolgens urenlang op de baan. De opbrengst gaat dit jaar integraal naar de vzw “De Wereld van Indra”. Deze organisatie werkt al bijna 15 jaar met kinderen en jongeren die het omwille van emotionele- of gedragsproblemen moeilijk hebben op school.