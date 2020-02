86-jarige voor rechter na aanranding medebewoonster in rusthuis Nele Dooms

04 februari 2020

11u47 4 Dendermonde Een ietwat vreemde zaak voor de Dendermondse rechtbank dinsdag. Een 86-jarige man moest er zich verantwoorden voor aanranding van de eerbaarheid. Slachtoffer was een medebewoonster van het rusthuis waar hij toen verbleef. Kans is groot dat de man er met een opschorting, en dus geen straf, vanaf komt.

De feiten speelden zich af in een woonzorgcentrum in Dendermonde. Op zeker ogenblik werd de 86-jarige man er betrapt door een zorgkundige toen hij zich vergreep aan een bewoonster van het rusthuis, in haar kamer. De vrouw, die dementerend was, vertelde achteraf dat ze de feiten niet had gewild. De twee kenden elkaar van vroeger. “Ik heb het laten gebeuren, omdat hij maar bleef aandringen”, klonk het.

Eén van de dochters van de vrouw stelde zich tijdens het proces burgerlijke partij. Er worden enkele duizenden euro’s schadevergoeding gevorderd. Of de beklaagde effectief een straf zal krijgen, is echter twijfelachtig. Zelfs de openbaar aanklager vond dat niet opportuun. “Straffen voor dergelijke feiten kunnen variëren tussen zes maanden en tien jaar cel”, klonk het. “Maar vraag is of dat voor een 85-jarige man wel opportuun is. Ik denk dat een opschorting meer aangewezen is.”

Bij een opschorting wordt de beklaagde schuldig bevonden, maar krijgt hij geen straf. Ook de advocaat van de beklaagde was daarvoor vragende partij. De man zelf was niet aanwezig tijdens zijn proces, maar liet zich vertegenwoordigen door een advocaat. Ondertussen verblijft hij niet meer in het woonzorgcentrum waar de feiten plaatsvonden, maar in een ander rusthuis. “Daar stellen zich hoegenaamd geen problemen meer”, benadrukte de advocaat. De rechter velt vonnis begin maart.