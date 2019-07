75ste uitgave Vereniging Familiekunde is gigantisch naslagwerk over voorouders: “Acht jaar aan gewerkt” Nele Dooms

04 juli 2019

11u04 0 Dendermonde Twaalf delen groot, met namen van voorouders alfabetisch gerangschikt en alle familielinken erbij opgenomen. Dat is het “Genealogisch Repertorium van de Burgerlijke Stand van Dendermonde 1796-1920", exact de 75ste uitgave van de Vereniging voor Familiekunde van Dendermonde. Guido Stultjens werkte maar liefst acht jaar aan het gigantisch naslagwerk.

“De naam Genealogisch Repertorium klinkt allicht ingewikkeld, maar eigenlijk is het een uitgebreide opsomming van alle inwoners van Dendermonde die ooit tussen 1796 en 1920 in de burgerlijke stand van de stad ingeschreven waren”, zegt Guido Stultjnes. “Geboortes, huwelijken en overlijdens heb ik allemaal gecombineerd om families weer samen te stellen. Het resultaat is een handig werk voor wie op zoek is naar zijn familiegeschiedenis en zijn stamboom wil samenstellen. Met deze publicatie vinden ze alles gebundeld, kant en klaar, en moeten ze zelf niet meer in talloze archieven duiken en documenten opsnorren.”

Het was een huzarenwerk om de publicatie te verwezenlijken. Stultjens moest er maar liefst 62.816 aktes voor doorworstelen. “Het kostte me ettelijke duizenden uren werk, verspreid over acht jaar”, zegt hij. “Het mag misschien gek klinken, maar voor mij is het een passie. Alleen al de geur van oud papier als ik in archieven duik, maakt me blij. En dan de kick die je krijgt als je eindelijk gevonden hebt wat je zocht. Fantastisch!”

Stultjens is ondertussen twintig jaar lid van de Dendermondse Vereniging voor Familiekunde. “Het is allemaal begonnen met mijn eigen persoonlijke zoektocht naar de stamboom van mijn familie”, vertelt hij. “Daarna stelde ik de stamboom voor mijn vrouw samen. Later vroegen vrienden me hetzelfde te doen. En zo kreeg ik de smaak te pakken. Voor Sint-Gillis maakte ik al eens een gelijkaardig genealogisch naslagwerk. Dat werden drie dikke boeken. Dendermonde zelf is kleiner, dacht ik, laat ik dat ook maar even doen. Maar daar heb ik me dus dik aan mispakt: het werd een publicatie van liefst twaalf delen.”

Van het naslagwerk zijn voorlopig twee exemplaren gedrukt, één voor Stultjens zelf en één voor de Vereniging van Familiekunde. Iedereen kan het raadplegen in het historisch documentatiecentrum. Op aanvraag is een druk te verkrijgen, maar er is ook een digitale versie met PDF-files. En Stultjens... die denkt ondertussen al aan een volgende publicatie: een genealogisch overzicht van Lebbeke.