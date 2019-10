70-jarige vrouw dood aangetroffen in bed: zoon opgepakt, autopsie morgen moet meer duidelijkheid geven Koen Baten

22 oktober 2019

13u45 16 Dendermonde Op het Grootzand in Grembergen heeft de politie van Dendermonde het levenloze lichaam van Greta D., een 70-jarige vrouw aangetroffen in haar bed. De vrouw woont er samen met haar 49-jarige zoon en werd uit voorzorg opgepakt, maar het is niet zeker dat hij iets te maken heeft met het overlijden. Een autopsie moet morgen meer duidelijkheid brengen.

De vrouw werd vanochtend rond 10.00 uur dood aangetroffen in haar bed. De 70-jarige vrouw was al een tijd bedlegerig en zou ook levensmoe geweest zijn. De vrouw werd aangetroffen met een grote blauwe plek in het aangezicht, wat doet vermoeden dat het om een verdacht overlijden gaat. Of het effectief om een moord gaat zal pas morgen duidelijk worden bij een autopsie op het lichaam.

De 49-jarige zoon werd door de politie wel opgepakt en van zijn vrijheid beroofd. Het is nog lang niet bewezen dat hij zijn moeder ook effectief iets zou aan gedaan hebben. De man zou in shock geweest zijn bij het overlijden van zij moeder. Volgens de buurtbewoners waren er wel al eerder problemen thuis. “De zoon was mentaal beperkt wat soms voor problemen zorgde”, zegt een buurtbewoner.

De vrouw zou al langer bedlegerig zijn, en moest al heel wat verzorging krijgen. Ze nam ook heel wat medicatie. Of dit een rol speelde zal ook pas morgen duidelijk zijn bij de autopsie. Haar zoon, die bij haar inwoonde, was het enige kind dat ze had.

Ook twee weken geleden zou er al een probleem ontstaan zijn in de woning. “Er was toen een thuisverpleegster die enkele rake klappen zou gekregen hebben van de zoon. Wat de reden hier voor was weet ik niet, maar het leek toch redelijk ernstig te zijn", klinkt het. “Dat er iets verkeerd liep doet mij misschien niet helemaal schrikken, maar laat ons eerst verder afwachten wat er gebeurd is. Hopelijk gebeurde er niets erg en is er snel meer duidelijkheid", gaat het verder.

De politie, het labo en een onderzoeksrechter werden gevorderd om het overlijden verder te onderzoeken. Tot twee uur vanmiddag waren ze aanwezig om alle sporen te onderzoeken en meer duidelijkheid te krijgen bij het overlijden. De woning werd na het onderzoek verzegeld door de politie.