600 Ros Beiaard-fans palmen Grote Markt in: nog één nacht voor start kaartenverkoop Nele Dooms

29 november 2019

15u24 38 Dendermonde 600 die-hardfans van het Dendermondse Ros Beiaard palmen momenteel de Grote Markt in. Allemaal kregen ze een polsbandje waarmee ze zaterdagochtend kunnen aanschuiven voor de verkoop van de fel begeerde kaarten voor de tribunes op de Grote Markt tijdens de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020. Dat hen dat twee slapeloze nachten in de kou kost, deert de enthousiastelingen niet.

De verkoop van de meest begeerde tickets, die voor de tribune op de Grote Markt voor de apotheose van de Ros Beiaardommegang, brengt wat teweeg in Dendermonde. Al op donderdagvoormiddag vatten de eerste inwoners post aan de Grote Markt om zich te verzekeren van een tribunekaart. En de wachtrij bleef maar aandikken met tientallen mensen. Tegen vrijdagochtend liep ze tot ver in de Kerkstraat en bestond ze uit zo’n 600 dapperen.

Honderden hebben de nacht van donderdag op vrijdag dus in openlucht doorgebracht, in regen en wind. Onder hen Jern Vermeiren. Zelf is hij pijnder. Hij moet op 14 mei het Ros Beiaard dragen. “Maar ik wil dat mijn kinderen een plaats op de Grote Markt hebben”, zegt hij. “Ik kan die kans niet laten liggen en dus begon ik donderdagnamiddag om 16 uur aan te schuiven. Er komt voor de ommegang ook familie uit Zuid-Afrika op bezoek en ik wil dat ook zij de apotheose op de Grote Markt kunnen zien.”

Polsbandje

Wie de koude nacht trotseerde, kon uiteindelijk vrijdagvoormiddag de Grote Markt op. Per groepjes van tien werden wachtenden doorgelaten om vervolgens een polsbandje te ontvangen. Dat geeft de volgorde van aankomst aan, zodat de aanwezigen bij de start van de kaartenverkoop in chronologische volgorde kunnen aanschuiven in het stadhuis. Luid gejuich weerklonk toen de bedeling van de polsbandjes werd gestart. Normaal was dat voorzien om 11 uur, meer in overleg met politie en het Ros Beiaardcomité werd beslist dit een uur te vervroegen. Jern bemachtigde polsbandje nummer 13. “Voortaan is 13 mijn geluksgetal”, lacht hij.

Dekens

Stelselmatig stroomde de Grote Markt vol. Daar staat een gigantische overkapping opgesteld, waar de meesten zich een plaatsje voor de komende nacht onder zochten en het zich zo comfortabel mogelijk maakten. Er resten immers nog ettelijke uren voor de verkoop begint. Stoelen werden geplaatst, kussens en dekens in de aanslag voor als het weer kouder wordt. Michel De Baets en vrienden maken het zich gemakkelijk rond een klein tafeltje met daarop kleine hapjes. Na een aperitiefje, konden de mannen zelfs smullen van pasta bolognaise. “Gemaakt door de mama’s”, zegt de Baets. “We worden verwend. We krijgen meer eten toegestopt dan we op krijgen.”

Tussen de wachtenden staat ook Roy Coppieters, die in 2000 nog samen met zijn broers als één van de Vier Heemskinderen op de rug van het Ros Beiaard zat. “Ik schuif aan voor mijn kinderen, zodat ze op de Grote Markt kunnen zitten. En ik hoop dat zij over tien jaar hetzelfde voor mij doen”, lacht hij. “Het enthousiasme hier is groot. Zo hebben we niet alleen verschillende lagen kledij om ons warm te houden, maar ook elkaar.”

500 gelukkigen

Met 2.000 tribunekaarten voor de Grote Markt beschikbaar en een maximumaantal kaarten van vier per persoon, leert een snelle berekening dat wie pas na de eerste 500 wachtenden komt eigenlijk naast die tickets grijpt. Zij moeten het dan stellen met kaarten voor de tribune op het Justitieplein. Iedereen hield vrijdag dan ook de nummering van de polsbandjes goed in de gaten.

Amy Jaeger kreeg het vijfhonderdste rond haar arm. Mama Sabine Van Goethem net dat ervoor. Het zorgde bij haar voor een emotionele ontlading. “Ik krijg er tranen van in de ogen”, zegt ze. “We zijn helemaal vanuit Antwerpen gekomen om aan te schuiven. Om 7.30 uur vrijdagochtend hebben we onze plaats in de wachtrij ingenomen. We zijn dus niet van Dendermonde, maar hebben hier wel roots. We zijn familie van pijnderdeken Gustaaf Mannaert. Op familiefeesten gaat het vaak over het Ros Beiaard en daarom hadden we gezegd dat we zeker op de Grote Markt wilden zitten bij de ommegang. Een hele ochtend waren we in spanning of we er wel op tijd bij waren. Wat een opluchting nu!”

Tegenover de euforie bij Amy en Sabine, stond de teleurstelling bij Inge De Wael uit Appels. Zij kreeg polsbandje 506. “We kwamen vrijdagochtend om 8 uur aan”, zegt zij. “Normaal gezien betekent dit nu voor ons geen tribuneplaatsen op de Grote Markt. Maar we blijven toch wat hoop koesteren. Misschien koopt niet iedereen voor ons vier tickets en slagen we er zo toch nog in er te bemachtigen.”

“Ongelooflijk”

Burgemeester Piet Buyse was de hele voormiddag aanwezig op de Grote Markt om de wachtenden een hart onder de riem te steken. “Ongelooflijk wat zich hier voordoet”, zegt hij. “Het gonsde al dagen in de stad rond de kaartenverkoop, maar dat op donderdagochtend al de eerste fans zouden opdagen had ik niet verwacht. Sociale media brachten alles nog eens in een stroomversnelling. Ik heb veel respect voor deze mensen die regen en kou trotseren voor ons Peird. Het zijn zij die op 24 mei 2020, de dag van de ommegang, voor ongelooflijke sfeer zullen zorgen op de Grote Markt.”

Ondertussen zit de sfeer op de Grote Markt er goed in. De aanwezigen maken er liever een feestje van in plaats van de uren af te tellen. De kaartenverkoop start op zaterdag 30 november om 9 uur. Vanaf 6 uur ‘s morgens zorgen leden van het Ros Beiaardcomité voor spek en eieren.