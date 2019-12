6,3 miljoen keer bedankt beste lezers van Dendermonde Koen Baten Nele Dooms

31 december 2019

10u23 6 Dendermonde Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Dendermonde flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over de stad zijn 6,3 miljoen keer gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

Het meest gelezen artikel dit jaar was helaas bijzonder triest nieuws. Een 18-jarige jongeman kwam er om het leven na een tragisch ongeval waarbij hij een inhaalmanoeuvre uitvoerde in Schoonaarde.

Ook het verhaal waarbij een dertiger in een politiecel in Dendermonde overleed beroerde jullie enorm.

Gelukkig waren er niet alleen verhalen met verdriet en problemen, maar ook verhalen waar heel Dendermonde al jaren naar uit kijkt. Op 24 mei 2020 zitten de broers Cassiman op het paard in Dendermonde. De bekendmaking van hen als Heemskinderen was een hoogtepunt voor heel wat Dendermondenaren, net als de heroïsche tocht voor de tickets op de Grote Markt waarbij twee dagen lang in weer en wind werd aangeschoven.

De discussie en de problemen bij Verko, waarbij een vakbondsman werd ontslagen haalde ook meermaals het nieuws dit jaar en kon jullie ook massaal bereiken want het staat in de top tien van meest gelezen.

Ook de brandweer van Dendermonde beleefde een droef moment bij het overlijden van voormalig brandweercommandant Mario De Neef. Hij overleed na ziekte.

Beste lezer, een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt.