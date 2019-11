6.000 zakken strooizout op stock, al 3.500 uitgedeeld Nele Dooms

18 november 2019

17u17 1 Dendermonde De gratis zoutbedeling van het Dendermondse stadsbestuur aan de inwoners draait op volle toeren. Ondertussen zijn al ongeveer 3.500 zakjes uitgedeeld. Er liggen er 6.000 op stock.

Het Dendermondse stadsbestuur verwacht van al haar inwoners dat die tijdens de winterperiode het voetpad voor hun deur sneeuw- en ijsvrij houden. Om daarin te ondersteunen, deelt de stad aan elk Dendermondse gezin een gratis zoutzak van tien kilogram uit. Inwoners konden die al ophalen aan de Hollandse Kazerne, het Technisch Centrum op het Hoogveld en de gemeenteschool van Schoonaarde.

“De bedeling was al een succes”, becijfert schepen Leen Dierick (CD&V). “In Schoonaarde werden 650 zakjes opgehaald. Aan de kazerne waren dat er 1.200 en in het Technisch Centrum nog eens 1.620 zakjes. Dat is een totaal van 3.470 zakken strooizout.”

Van de andere duizenden zakjes strooizout die nu nog op stock liggen, kunnen er nog altijd afgehaald worden. Inwoners moeten daarvoor wel de bon uit de novembereditie van het Stadsmagazine meebrengen. Tot vrijdag 20 december wordt er nog strooizout bedeeld in het Technisch Centrum aan het Hoogveld, op werkdagen van 8.30 tot 12 uur en elke woensdag van 14 tot 19 uur. “Wie een zak strooizout afhaalt, ontvangt bovendien een flyer met handige tips rond het onderhoud van het voetpad”, zegt Dierick.