51-jarige vrouw staat terecht voor zware snelheidsovertreding op Mechelsesteenweg Koen Baten

03 september 2019

12u43 0 Dendermonde Een 51-jarige vrouw uit Buggenhout stond vanmorgen terecht in de politierechtbank van Dendermonde nadat ze vorig jaar met een erg zware voet betrapt werd op de Mechelsesteenweg in Dendermonde. De vrouw reed maar liefst 115 kilometer per uur waar slechts 50 is toegelaten.

De vrouw zelf is nog altijd enorm verrast dat zij de overtreding begaan heeft op de drukke steenweg. Enkele jaren geleden stond de baan nog bekend als zwart punt, maar intussen zijn de overtredingen daar al een pak lager. Ze zat samen met haar dochter in de wagen. “Wanneer ik zo snel zou rijden zou ze mij zeker aangesproken hebben. Ik kan het echt niet geloven dat ik daar zo snel reed", klonk het.

De vrouw zelf werd nog nooit eerder veroordeeld, en ook politierechter D'hondt was verbaasd over de snelheid. Om meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden laat hij de dochter ook oproepen in de rechtbank. De zaak zal verder gezet worden op 8 november.