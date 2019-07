50-tal deelnemers voor fotozoektocht Landelijke Gilde Koen Baten

18u46 0 Dendermonde De Landelijke Gilden vieren dit jaar hun honderdste verjaardag. Ook voor de gilde van Appels was het dit weekend feest voor hun honderdste verjaardag. Op zondagnamiddag was er een grote fotozoektocht doorheen Appels waarbij alle deelnemers verschillende locaties moesten zoeken en vragen stellen.

Ook op zaterdagavond was er al feest bij de Landelijke Gilde met een breughelfestijn en een streepje muziek. Op zondag ging het feest gewoon verder met de zoektocht en tal van oldtimers die verzamelden in Appels tijdens een oldtimertocht. In totaal namen ongeveer 50-tal personen deel aan de zoektocht van ongeveer drie kilometer lang. Deze ging langs kapelletjes en enkele leuke plaatsen doorheen de gemeente. Nadien verzamelde iedereen in het gildenhuis voor een lekkere pannekoek en een drankje. Bij de zoektocht waren er ook verschillende prijzen te winnen. Het ging onder meer om groentenpakketten die weggeschonken werden.