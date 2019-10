45-jarigen verzamelen in Gildenhuis Nele Dooms

16 oktober 2019

De 45-jarigen van Grembergen hebben er een leuke reünie opzitten. De leeftijdsgenoten verzamelden daarvoor in het Gildenhuis van Grembergen. “Ideaal moment om eens bij te kletsen en herinneringen op te halen aan vervlogen jaren”, klonk het bij de aanwezigen. “Maar ook de dansvloer werd goed gebruikt.Daarvoor was een Grembergse DJ op post.” Voorts deed het gezelschap zich te goed aan een receptie en warm buffet. “Een vorige bijeenkomst organiseerden we al eens toen we 40 waren”, zegt Sabine Van Driessche. “De voorbije vijf jaar zijn voorbij gevlogen en we zijn heel blij elkaar allemaal nog eens terug te zien.”