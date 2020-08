44 kunstenaars stellen vanaf vandaag werken tentoon achter glas in binnenstad Koen Baten

01 augustus 2020

14u45 0 Dendermonde Vandaag is in Dendermonde da aftrap gegeven voor ‘Kunst achter glas’. Het initiatief kwam van enkele kunstenaars zelf om zo de mogelijkheid te geven aan tientallen talenten toch nog hun werk te laten zien aan de bewoners. De werken staan opgesteld in leegstaande gebouwen, bij handelszaken en zelf in de kerk in Dendermonde. “Kunst kan in deze rare tijden een houvast zijn", zegt kunstenaar en mede-organisator Staf Vinck.

In totaal werken maar liefst 44 kunstenaars mee aan het project. Enkele vrijwilligers van de kunstraad, het cultuurloket en de stedelijke musea sloegen dan de handen in elkaar om een verrassend kunstparcours aan te bieden. Heel wat bekende kunstenaars uit Dendermonde zijn aanwezig, maar ook minder bekende en jonge talenten. “Het was een huzarenstukje dit allemaal in elkaar te kunnen steken, maar het resultaat is iets heel leuk en op deze manier geven we iedere kunstenaar een kans", zegt Vinck. De werken staan allemaal achter glas en vitrines om alles coronaproof te laten verlopen.

Staf Vinck zelf doet ook mee aan de tentoonstelling in de binnenstad en heeft drie beeldjes staan bij kapsalon Lafayette op de Grote Markt in Dendermonde. “Het is ontzettend leuk dat we zoiets kunnen doen, anders viel ook heel ons jaar in het water. In deze tijden kunnen we toch nog iets betekenen en dat doet heel veel deugd”, vertelt Vinck.

Bij de route die is opgesteld hoort ook een hele brochure en een plan. “Hier is schitterend werk ingekropen want het is geen evidentie om dit te kunnen organiseren. Wij als kunstenaars zijn dan ook zeer dankbaar dat we dit kunnen doen", besluit Staf. De brochure met plan is gratis te verkrijgen bij de Toerisme Dendermonde en in het Vleeshuismuseum of op www.dendermonde.be/achterglas.