42.000 euro voor AZ Sint-Blasius dankzij Roparunteams Nele Dooms

18 september 2020

14u52 4 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde kan rekenen op een schenking van liefst 42.000 euro. Dat heeft het ziekenhuis te danken aan de Roparun Stichting. Het geld zal besteed worden aan een buitenlift.

Aan de Roparun, de estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam ten voordele van Kom op tegen Kanker, nemen ook twee Dendermondse teams deel: de Ros Beiaard Runners en de Dendermondse Straatlopers. Het is dankzij hun inzet dat de Roparun Stichting een forse cheque overmaakt aan het Dendermondse ziekenhuis. Normaal gezien zou het bedrag nog hoger zijn geweest, maar door de huidige coronacrisis houdt de stichting enigszins de vinger op de knip omdat het onduidelijk is of er volgend jaar wel een Roparun zal kunnen plaatsvinden. Toch wordt een mooi bedrag van 42.000 euro overgemaakt. Daarmee kan het Dendermondse ziekenhuis een buitenlift aanschaffen.