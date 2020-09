3MD triatlon Club doet sporten in stad met eigen City Duatlon Nele Dooms

21 september 2020

16u07 1 Dendermonde De Dendermondse triatlonclub 3MD organiseert aanstaande zondag 27 september een City Duatlon in Dendermonde. Een triatlon wordt het niet, want de zwemproef is door de coronacrisis geannuleerd. Het hele sportevent zal wel coronaproof verlopen. Er zullen ook verschillende verkeersreglementen gelden.

Voor de City Duatlon werkt 3MD samen met BVBA Sportevents. Het is de eerste eigen triatlonwedstrijd die de club organiseert en er worden 600 atleten verwacht. Die zullen de stad doorkruisen in hun tocht naar de finish. Vertrekken zal wel in fase gebeuren, zodat ook met dit evenement alle maatregelen rond de coronacrisis gerespecteerd worden. Alle deelnemers zullen moeten lopen en fietsen. De jeugdwedstrijd begint om 9.40 uur. De 1/8ste wedstrijd is voorzien om 10 uur en de 1/4de duatlon om 13.30 uur.

De start- en aankomstzone zal enkel toegankelijk zijn voor atleten. Langs het parcours wordt een beperkt aantal toeschouwers toegelaten en in de viptent gelden dezelfde coronaregels als in de horeca. “We verwachten dat alle atleten en toeschouwers de afspraken omtrent mondmaskers en social distancing strikt naleven”, zegt Gert Veldeman van 3MD. “Hierop zullen we actief toezicht houden.”

Bij de City Duatlon horen ook een reeks extra verkeersregels. Het lopen en fietsen verloopt immers op de openbare weg via verschillende parcours. Lopen gebeurt in Papiermolenstraat, Werf, Koning Astridlaan, Vlasmarktbrug, Grote Markt, Guldenhoofdstraat, Emiel van Winckellaan, Greffelinck, Sas, Brusselse Forten, Nieuw Kwartier, Sint-Jorisgilde, het pad naast de Oude Dender en Vlasmarktbrug. Voor het fietsen geldt een parcours dat via Sas, Tragel, Nieuwe Tijsluis en Sint-Onolfsdijk tot in Appels gaat en terug. In alle straten van de parcours geldt een parkeerverbod van 7 uur ‘s ochtends. Alle verkeer is er verboden van 8 tot 18 uur. De Ooiebrug van Appels blijft wel toegankelijk voor verkeer.

Op de parking Groene Dender gaat een parkeerverbod al in op zaterdag 26 september vanaf 13 uur. De parkeerstrook aan de Forten wordt afgesloten, maar er blijft verkeer mogelijk in beide richtingen. Verkeer van de Vlasmarkt naar de Dijkstraat blijft mogelijk. De Emiel Van Winckellaan, Ridderstraat en Gentsesteenweg zijn ingesloten.