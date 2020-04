33-jarige Dendermondenaar gedagvaard in snelrecht voor niet naleven coronamaatregelen Koen Baten

09 april 2020

16u32 38 Dendermonde Een politiepatrouille van de politiezone Dendermonde merkte gisterennamiddag rond 17.00 uur een springkasteel op in de tuin van een woning. Er waren enkele kinderen op aan het spelen en naast het springkasteel zaten vijf volwassenen samen op het terras.

De feiten speelden zich af in het Mevrouw Courtmanspark in Oudegem. Een van de aanwezigen, een 33-jarige man die in dezelfde straat woont zal in snelrecht gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank. Hij kreeg op 3 april al eerder een proces verbaal voor het niet naleven van de genomen maatregelen tegen Corona. Daarom besliste het parket hem verder te dagvaren wegens het overtreden van het samenscholingsverbod. De man zal zich op 20 oktober moeten verantwoorden voor de feiten.

De eigenaar van de woning op wiens terras de personen samen zaten kreeg ook een onmiddellijke minnelijke schikking van 250 euro voorgesteld omdat hij ook het samenscholingsverbod negeerde.