24 uur aan één stuk pannenkoeken bakken: dames schenken opbrengst aan vijf goede doelen Nele Dooms

13 november 2019

15u58 0 Dendermonde Liefst 24 uur nonstop pannenkoeken bakken. Aan die uitdaging wagen zich Hilde Jacobs en Annemarie Eeckhout uit Dendermonde. Een eerste keer achter de bakplaat dateert ondertussen van bijna twee jaar geleden. Deze keer moet de opbrengst naar niet minder dan vijf goede doelen gaan.

Een “zot idee” om eens een pannenkoekenmarathon te houden. Dat bedachten mama Hilde Jacobs en Annemarie Eeckhout, leerkracht aan de Visitatieschool in Baasrode, tijdens een pannenkoekenbak voor de school. Hildes dochter Amber zorgde er uiteindelijk voor dat er ook een gepast goed doel werd gekozen om de opbrengst aan te schenken. Het meisje vocht een tijdlang tegen kanker en moest daardoor les volgen via Bednet: vanuit het ziekenbed thuis via de computer de les in de klas volgen. De opbrengst van de pannenkoeken ging dan ook naar dat initiatief.

“Ondertussen is Amber aan de beterhand, maar we hebben de smaak van pannenkoeken wel te pakken”, zegt mama Hilde. “Een eerste editie was zo geslaagd én hartverwarmend, dat we een vervolg opzetten. Deze maand steken we opnieuw de vlam onder de bakplaat weer aan en dat zal 24 uur blijven branden. Deze keer koppelen we onze actie aan de Warmste Week van Studio Brussel.”

De dames, die voor de coördinatie van het gebeuren hulp krijgen van Wendy Hofman, ook leerkracht in de Visitatieschool, willen de opbrengst deze keer integraal schenken aan vijf goede doelen. Dat zijn het Clownshuis, Make a Wish, Villa Rozenrood, het Kinderkankerfonds en het Revalidatiecentrum CAR Buggenhout. “Hoe meer pannenkoeken we verkopen, hoe meer centjes we hebben voor onze goede doelen”, zegt Eekchout. “We hopen dus dat nog veel mensen inschrijven.”

Hilde en Annemarie beginnen te bakken op vrijdag 22 november om 16 uur en gaan door tot zaterdag 23 november om 16 uur. Supporteren en aanmoedigen kan in de Visitatieschool, aan de Kloosterstraat in Baasrode. Pannenkoeken bestellen kan nog tot 16 november. Een pakje van zes pannenkoeken kost 5 euro. Info: Facebook-pagina “Pannenkoekenmarathon De Warmste Week”.