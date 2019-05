21-jarige verdachte blijft aangehouden na inbraak bij jeugdhuis Move Koen Baten

23 mei 2019

17u38 0

Op woensdag 15 mei werd door de medewerkers van jeugdhuis Move een inbraak vastgesteld in hun lokalen aan de Ouburg in Oudegem. De dieven forceerden een raam en gingen aan de haal met de inhoud van de kassa en een mengpaneel. Dat mengpaneel werd later te koop aangeboden op een tweedehandssite.

De politie werd verwittigd en er werd een afspraak gemaakt met de verkopers om het toestel te kopen. Daar kon de politie twee personen van 18 en 21 jaar arresteren afkomstig uit Asse en Sint-Agatha-Berchem. De jongste van de twee mocht na verhoor beschikken. De 21-jarige man werd aangehouden en deze aanhouding werd vanmiddag verlengd. Hij bekende ook nog een tweede diefstal in een jeugdhuis in Opwijk.