20.000 kleurrijke ranonkels voor Frankrijk en ze geraken niet over de grens: Rita zet aanhangwagen op oprit met plantjes aan 1 euro Nele Dooms

20 maart 2020

16u17 0 Dendermonde Liefst 20.000 kleurrijke ranonkels hebben ze in het sierteeltbedrijf van Rita De Vleeschouwer en Marc Van Steen in Oudegem klaarstaan voor Frankrijk, maar ze kunnen niet uitgevoerd worden omdat het land de grenzen sloot in deze coronacrisis. Om te voorkomen dat alle plantjes vernietigd moeten worden, plaatst Rita ze op haar oprit. Iedereen die dat wil, kan ze daar komen halen.

Sinds 1988 hebben Rita De Vleeschouwer en Marc Van Steen aan de Paalstraat 4 in Oudegem hun sierteeltbedrijf. Naast ranonkels, worden er onder andere ook geraniums en fuchsia’s gekweekt. Zoals elk bedrijf kende ook dat van Rita en Marc doorheen de jaren al wel eens wat ups en downs, maar wat nu gebeurt hebben ze nog nooit meegemaakt.

“Negentig procent van onze teelt is bestemd voor Frankrijk”, legt Rita uit. “Maar omdat de grenzen daar gesloten zijn door de coronacrisis, kunnen we de plantjes niet uitvoeren. In onze serre staan er momenteel zo’n 15.000 à 20.000 te wachten. Het doet hartzeer, we zien al ons werk liever niet teniet gaan.”

En dus heeft Rita een aanhangwagen op haar oprit gezet. Daarin staan ranonkels in alle kleuren. Liefhebbers kunnen er komen uitkiezen en de ranonkels meenemen aan 1 euro per stuk. “Een wandelingetje maken en vervolgens wat plantjes meenemen. Goed idee toch”, zegt Rita. “Vervolgens kan de tuin of balkon er mee opgefleurd worden. Liever dit dan al die plantjes vernietigd zien. Al betekent deze actie recuperatie van slechts een fractie van ons aanbod.”

Hetzelfde zit er trouwens aan te komen voor de geraniums die bloeien in april en de fuchsia in mei. “Als de situatie dan nog altijd hetzelfde is, zal er niets anders opzitten dan die ook op de aanhangwagen te zetten”, zegt Rita. “Er liggen draagtassen bij voor wie plantjes mee naar huis neemt en gepast geld kan in een spaarpot. Ik hou het voortdurend in het oog om aan te vullen. Op het ogenblik dat er geen kopers zijn om de afstandsregels te respecteren.”

