17 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in regio Koen Baten

27 juli 2020

09u59 1 Regio Vorige week waren er nog positieve cijfers en lag het aantal coronabesmettingen redelijk laag, deze week is er echter minder goed nieuws te melden door de eerstelijnszone die de cijfers opvolgt. In bijna alle gemeenten in de regio zijn nieuwe besmettingen vastgesteld. Enkel in Berlare zijn er geen nieuwe gevallen.

In de gemeenten Zele en Hamme werd afgelopen week een bewoner positief bevonden op het virus. In Buggenhout gaat het om drie nieuwe besmettingen terwijl er in Lebbeke vijf nieuwe personen besmet zijn met het coronavirus. Dendermonde sluit het lijstje af met zeven nieuwe besmettingen.

Dat brengt het totaal op zeventien nieuwe besmettingen in de afgelopen week. Lebbeke en Buggenhout komen ook boven de indicator-drempel uit van 20 besmettingen per 100.000 inwoners.

De huisartsen en de afspraken binnen de eerstelijnszone hebben er echter voor gezorgd dat er snel duidelijkheid was over waar de besmettingen vandaan kwamen. Het blijkt zich vooral tot eenzelfde cluster te beperken en de nodige maatregelen werden genomen.