17.000 mondmaskers voor alle thuisverpleegkundigen in Oost-Vlaanderen: “Daar komen we maar 14 dagen mee toe...” Nele Dooms

25 maart 2020

16u54 0 Dendermonde Mét respect voor alle regels in deze coronacrisis, was het woensdagnamiddag aan de sporthal van Sint-Gillis een constant komen en gaan van verpleegkundigen uit de hele provincie. Er was een verdeelpunt van mondmaskers ingericht voor de thuiszorgsector in Oost-Vlaanderen. Liefst 17.000 mondmaskers werden er verdeeld. “Maar daarmee komen we amper twee weken toe. Als we zuinig zijn”.

Vrijwilligers van de Vereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen zaten in de inkomhal van de sporthal van Sint-Gillis om de lading mondmaskers te verdelen aan de leden. De thuisverplegers kwamen daarvoor vanuit de hele provincie Oost-Vlaanderen naar Dendermonde afgezakt. “Met deze bedeling komen we tegemoet aan de grote vraag bij thuisverplegers naar mondmaskers”, zegt Paul Van Marcke. “De overheid stond erop dat er per provincie één verdeelpunt was. Dendermonde leek ons centraal genoeg gelegen om het van hieruit te doen.”

Het stadsbestuur van Dendermonde verleende graag zijn medewerking. “Toen we de vraag kregen, is onze Veiligheidscel meteen op zoek gegaan naar een geschikte locatie in de stad”, zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). “Er moest natuurlijk voldoende ruimte zijn om alle afstandsregels rond social distancing te respecteren. De sporthal van Sint-Gillis, met heel ruime inkomhal en voldoende parkeergelegenheid, was hiervoor geschikt. De stad is blij hier zijn steentje te kunnen aan bijdragen.”

Zuinig

Bijna zevenhonderd thuisverpleegkundigen kwamen langs om mondmaskers af te halen. Met in totaal 17.000 stuks kon elke verpleegkundige naar huis met 29 exemplaren. “Maandag werden ze geleverd, vandaag kunnen we ze al bedelen”, zegt Van Marcke. “Aan snelheid zal het niet liggen. Maar weet dat elke verpleegkundig, als hij zuinig is, hier amper twee weken mee doet. We hopen dus dat er tegen dan een nieuwe lading mondmaskers voorhanden is.”

Burgemeester Buyse volgde de bedeling op de voet. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de mensen van de veiligheidscel van Dendermonde in de bloemetjes te zetten. “Zij leveren momenteel prachtig werk”, zegt hij. “De werkgroep is niet zo uitgebreid, maar er ligt wel veel werk op de plank. Nonstop komen vragen en problemen van inwoners, verenigingen, enzovoort naar boven en de cel moet daar telkens een oplossing voor uitwerken. Ik stel vast dat dit heel adequaat gebeurt. Onze stad is in goede handen, dankzij de gedrevenheid van deze mensen.”