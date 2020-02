131 leerlingen en 18 begeleiders Oscar Romerocollege op skireis in Italië: “Amuseren ons hier rot en maken ons geen zorgen over coronavirus” Koen Baten

25 februari 2020

16u49 0 Dendermonde Op dit moment zijn er 131 leerlingen en 18 begeleiders van het Oscar Romerocollege op skivakantie in Zuid-Tirol in Italië. Het land wordt momenteel geteisterd door het coronavirus, maar de school maakt zich helemaal niet ongerust. “Wij liggen ver buiten het getroffen gebied, dus maken wij ons nog lang geen zorgen”, zegt Nele Van De Maele vanuit Italië.

De school is al drie dagen aanwezig in Italië en is ook vandaag gewoon opnieuw gaan skiën met de hele groep. De directie en de begeleiding het nieuws ook vernomen over het coronavirus, maar maken zich op dit moment nog geen zorgen. “Toen wij het nieuws hier vernomen hebben, namen we direct contact met het ziekenhuis in Brunnick hier vlakbij”, klinkt het. “Daar hebben ze ons meteen gezegd dat er op dit moment nog geen enkele reden is tot paniek en dat we zeker hier kunnen blijven.”

De school twijfelt er dan ook geen seconde aan om de reis gewoon te laten doorgaan tot het einde. Zij hebben wel informatie gekregen over wat ze moeten doen mocht er iemand ziek worden, maar de kans dat een leerling ziek wordt, is op dit moment erg klein. “We hebben natuurlijk al heel wat ongeruste ouders aan de lijn gehad, maar die kunnen we dus op het gemak stellen. Er is niets dat er toe zou leiden om nu al terug naar huis te keren”, aldus Nele Van De Maele.

Sfeer zit goed

De sfeer zit er bij de leerlingen en de leerkrachten alvast nog heel goed in. “Iedereen amuseert zich hier te pletter en geniet van het skiën. Er gaan veel verhalen rond die voor paniek zorgen, maar dit is helemaal niet nodig. Wij liggen er alleszins niet wakker van”, klinkt het.

Mocht de school toch het nieuws vernemen dat er ook in hun regio gevaar is, zal de reis onmiddellijk gestopt worden. “We blijven hier nog tot vrijdag. Mochten we nu morgen het nieuws vernemen dat er iets aan de hand is zal de reis stopgezet worden, maar we zijn er van overtuigd dat dit niet zal gebeuren”, klinkt het.

Als de school terugkeert van skireis, zal iedereen vermoedelijk wel een controle moeten ondergaan, maar dat vindt de directie maar normaal. “We komen alleen maar naar huis met goede herinneringen", besluit Nele.