“Waarom ligt voorvader in Sint-Apoloniakerk begraven?” Frans Abbeloos zoekt hulp om mysterie te ontrafelen Nele Dooms

17 augustus 2020

"Waarom ligt mijn voorvader Jan-Baptist Abbeloos in de Sint-Apoloniakerk begraven? Wat doet zijn naam op een gedenksteen?" Frans Abbeloos, laatste nazaat van het geslacht Abbeloos uit 1600, is bezeten om dat mysterie te ontrafelen. Wie kan helpen, is welkom.

Het is een ietwat vergane gedenksteen die er bezoekers van de Sint-Apoloniakerk van Appels op wijst dat daar Jan-Baptist Abbeloos begraven ligt. De tekst is afgesleten, maar maakt toch nog altijd kenbaar dat Jan-Baptist geboren werd in 1705 en stierf in 1766. Hij was gehuwd geweest en kreeg twee kinderen, die echter heel snel overleden. Abbeloos was rentmeester geweest voor de heer van Bareldonk Berlare, die ook in Appels heel wat eigendommen had. “Er is over mijn voorvader wel wat geweten, maar dat hij in de kerk begraven ligt is een compleet raadsel”, zegt Frans Abbeloos, nakomeling van de broer van Jan-Baptist en enige nog levende erfgenaam van dat geslacht want hij heeft zelf geen kinderen. “Normaal gezien was die eer alleen weggelegd voor geestelijken of rijke adel die hun grond in de kerk kochten. Jan-Baptist was geen van beide.”

Frans Abbeloos heeft er al heel wat opzoekingswerk opzitten om het mysterie te ontrafelen, maar kwam tot nu toe geen stap verder. “Toch wil ik het ooit weten”, zegt hij. “Het geslacht Abbeloos is in deze regio wijd verspreid. Velen van hen zijn ondernemers. Dat was ik zelf ook, met een carrosseriebedrijf. Dat zaken doen zal van weleer wel in het bloed zitten. Ik droom vaak van een grote reünie. En dan zou het ideaal zijn als we ook weten waarom Jan-Baptist zijn gedenksteen in de kerk te vinden is.”

Abbeloos deed al beroep op de Vereniging voor Familiekunde, het Historisch Documentatiecentrum van Dendermonde, de kerkfabriek en heemkringen, maar ook die konden niet helpen. Daarom richt hij nu een oproep naar iedereen die het horen wil en zou kunnen helpen. Ondertussen droomt hij ook van een grondige restauratie van de gedenksteen. Wie kan helpen, kan contact opnemen met Frans via 0475/53.42.74.