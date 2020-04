VROEGER EN NU: zicht op Grembergen brug haast niet meer te herkennen

Nele Dooms

01 april 2020

Dendermonde Alles verandert, ook Dendermonde. Hoe zag de stad er vroeger uit? In de reeks "vroeger en nu" vergelijken we oude met hedendaagse foto's. Met de bijgevoegde slider (witte bol) kan je de beelden verschuiven. Vandaag zoomen we in op het zicht op de Grembergen brug. Dat is haast in niets meer te herkennen.

De foto’s zijn genomen vanop het jaagpad langs de Schelde aan de De Bruynkaai in Dendermonde. De oever van de Schelde is nu een groene berm, begroeid met opschoten struiken en boompjes. De Bruynkaai zelf is een parkeerterrein geworden, het jaagpad bestemd voor toeristen. In de verte is de brug van Grembergen te ontwaren.

Een foto van vroeger toont een heel ander beeld. Aan de Schelde waren toen kaaimuren voorzien. Er werd gewerkt aan de Schelde toen, met schepen en scheepslossers. Het toont een drukker beeld dan de rust die de Scheldeboorden tegenwoordig uitstralen. En wie goed kijkt, ziet zelfs twee bruggen in die tijd van toen.