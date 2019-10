Tinneke start Louise Schoenen: “Voortaan ook stijlvol voor vrouwen met een schoenmaatje meer” Nele Dooms

12u33 3 Dendermonde Vrouwen met een schoenmaat meer kunnen in Dendermonde voortaan rekenen op Tinneke De Kimpe. Zij opende in het Hagewijkpark ‘Louise Schoenen’. Omdat het lang niet evident is om een stijlvolle en elegante schoen te vinden als je als vrouw wat grotere voeten hebt”, zegt ze.

Tinneke De Kimpe weet het zelf als geen ander, want ze is zelf één van die vrouwen met een schoenmaatje meer. “En evident is dat niet”, zegt ze. “Vindt maar eens een vrouwenschoen die stijlvol, elegant en comfortabel is als je wat grotere voeten hebt. In een gewone schoenenwinkel beland je dan al snel in een inspiratieloze hoek met een beperkt aanbod. Ik kreeg het daarvan op mijn heupen. Vanuit die frustratie besloot ik het heft in handen te nemen en een eigen zaak te starten met schoenen die wél stijlvol zijn voor een maatje meer.”

Het resultaat is de ‘experience store’ Louise Schoenen. “Ik noem het een gloednieuw luxeconcept in een huiselijke sfeer”, legt Tinneke uit. “Dames die kwaliteit en een persoonlijke aanpak hoog in het vaandel dragen, kunnen hier terecht. Ze vinden hier mooie en elegante schoenen van maat 38 tot 44. Ze hoeven gewoon een afspraak te maken en dat kan ook buiten gangbare winkeluren. Ik ontvang ze, toon schoenen en geef advies. Resultaat is een blije vrouw met een mooie, elegante schoen die buiten wandelt.”

Het is nu al duidelijk dat Louise Schoenen een succesverhaal aan het worden is. “Hoe meer ik mijn verhaal vertel en dit bekend wordt, hoe meer ik voel dat veel dames echt dankbaar zijn voor dit initiatief”, zegt Tinneke. “Er zijn meer vrouwen met een schoenmaatje meer dan we denken. De gemiddelde schoenmaat gaat trouwens ook in stijgende lijn. Met Louise Schoenen kom ik daar volledig aan tegemoet. Hier is echt vraag naar.”

Pop-upwinkel op Grote Markt

Naast een concept store is Louise Schoenen ook een webshop. En de ambities rijken nog verder. “We openen ook een pop-upwinkel op de Grote Markt van Dendermonde”, zegt Tinneke, die de zaak als bijberoep is opgestart en halftijds kleuterjuf is. “Bezoekers kunnen er vrij in en uit wandelen, zonder een afspraak te maken. Op zaterdag zal de winkel steeds open zijn van 10 tot 18 uur. ’s Avonds komen om te passen en proberen, kan op afspraak. Ik probeer alles te combineren met het moederschap met drie kinderen.”

De naam ‘Louise Schoenen’ is niet toevallig gekozen. “Die is geïnspireerd op mijn grootvader, die Louis heette”, legt Tinneke uit. “Heel dit project is ontstaan vanuit een droom, die ik samen met mijn man Pieter koesterde. Lang geleden opperden we het idee om trouwschoenen te ontwerpen voor hem en haar. We zouden dat G&L dopen, met de eerste letters van onze beide opa’s. Maar twee broers die mannenschoenen ontwerpen, bleken al over die naam te beschikken voor hun zaak. Er volgde een zoektocht naar een nieuwe naam en uiteindelijk bleek ‘gewoon’ de naam van mijn opa behouden eigenlijk perfect. Ik ben heel blij met de naam én de zaak.”

Info: www.louiseschoenen.be.