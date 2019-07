‘t Pyl gaat voor ‘drie keer anders, drie keer feest’ met Fiesta Loca, Fiesta4Kids en Fiesta Aaghem Nele Dooms

02 juli 2019

14u42 0 Dendermonde “Drie keer anders, drie keer feest!” Dat is dit jaar het motto van vereniging ‘t Pyl, organisator van het jaarlijkse festival Fiesta Aaghem in Oudegem. Resultaat is een vernieuwd concept met een Fiesta Loca, een Fiesta4Kids en Fiesta Aaghem, telkens met een andere inkleding. Voor de Fiesta Loca wordt het festivalterrein zelfs omgetoverd tot filmscène die zo uit From Dusk Till Dawn kan komen.

‘t Pyl tekent ondertussen voor de dertiende keer voor de organisatie van het zomerfestival Fiesta Aaghem. Het evenement was van meet af aan een succes en is uitgegroeid tot een zomerse klassieker, die telkens op heel wat bezoekers kan rekenen. “Dit event is gekend om zijn gezellige sfeer en dat willen we ook zo houden”, zegt voorzitter Dirk Maes. “Maar elk jaar proberen we ook te vernieuwen. Deze keer hebben we op dat vlak de lat wel hoog gelegd. Niet alleen zorgen we voor drie varianten op een site die daar telkens speciaal wordt voor aangekleed, er zijn ook voor het eerst drie verschillende podia waarop artiesten hun ding kunnen doen.”

Fiesta Loca moet voor het eerst voor een compleet nieuwe beleving zorgen. “We mikken op de ‘meerwaardezoeker met een hoek af’ en bieden twaalf acts op drie podia”, klinkt het. “Eén dingen hebben die allemaal gemeen: het moet wat zot zijn. Het publiek mag zich verwachten aan Belgische new wave van Red Zebra over Engels Ska tot Double D van Stubru. Met Dosschy, LeNa, DJ Blondoar en DJ Margauxkabel en Happy-Go-Sticky hebben we ook lokaal talent.”

Filmscène binnenstappen

“Voor deze avond bouwen we de festivalsite helemaal om zodat het lijkt dat bezoekers als het ware een filmscène binnen stappen”, zegt Maes. “We bouwen een vervallen dorp in een woestijnlandschap, met auowrakken en olievaten. Het moet zo doen denken aan ‘From Dusk Till Dawn’. Makkelijk maken we het ons daar niet mee, want nog diezelfde nacht moet dat allemaal opgeruimd. Op zaterdag moet er een heel andere sfeer heersen.”

Zaterdagnamiddag tekent ‘t Pyl immers opnieuw voor Fiesta4Kids, een gratis feest op kindermaat. Deze keer zijn ‘sprookjes van 1001 nacht’ het thema, met een vliegend tapijt als blikvanger. Nieuw is een deadride van honderd meter over het terrein. Voorts voorzien de organisatoren circusinitiaties, een waarzegster, sprookjes, lasershooten in een sprookjesbos, een spelletjes-oase, boogschieten, knutselen enzovoort. Afsluiten gebeurt met een piñata en speciale vuurshow.

‘s Avonds is het dan tijd voor Fiesta Aaghem met heel wat live optredens. Het publiek mag zich dan traditiegetrouw verwachten aan zuiderse klanken, tropische muziek en partybands. Het festival vindt plaats op vrijdag 12 en zaterdag 13 juli. Iedereen is welkom op de terreinen aan de sporthal van Oudegem, aan de Ouburg. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop, 15 euro aan de kassa. Duotickets zijn er enkel in voorverkoop aan 15 euro. Info: tpyl.be.