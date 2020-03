‘t Peird blijft in zijn kot en daar hoort cartoon van Jo Spanoghe bij Nele Dooms

27 maart 2020

15u35 6 Dendermonde Ons Peird blijft in zijn kot dit jaar. De Ros Beiaardommegang in Dendermonde is uitgesteld tot 30 mei 2021 naar aanleiding van de coronacrisis. Dat vertaalt tekenaar Jo Spanoghe in een treffende cartoon waarbij het Ros zelf de uitleg laat doen.

“‘t allerlaatste nieuws over den ommegang”. Dat brengt Spanoghe met een leuke cartoon. Daarin verwoordt het Ros Beiaard zelf hoe het zich voelt bij het uitstel van zijn hoogdag. “Overschot van gelijk hebben de burgemeester en het Ros Beiaardcomité dat ze de ommegang uitstellen”, klinkt het in het typische Dendermondse dialect. ‘t Peird was wat van zijn melk, maar eens de tranen gedroogd, begrijpt het de beslissing.

“Een hele groep mensen die zouden meedoen en dansen, zouden niet kunnen meedoen door dat lelijk virus. Dat kunnen we onszelf niet aandoen”, klinkt het nog. “We zullen er volgend jaar een ommegang van maken zoals die nog nooit gezien is, waar ze over vijfduizend jaar nog van klappen. We gaan gas geven dan!”

De cartoon toont ook burgemeester Piet Buyse die alle medewerkers bedankt die tijdens de moeilijke periode toch met voorbereidingen bezig gebleven zijn. En de Pijnders vertellen dat ze een jaar langer gaan trainen voor de ommegang in 2021.