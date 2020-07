‘t Klein Muziekske toont geschiedenis als opwarmer van feestjaar Nele Dooms

01 juli 2020

17u12 2 Dendermonde ‘t Klein Muziekske van Dendermonde zet deze zomer al de schijnwerpers op een nakend feestjaar in 2021. In een etalage in de Dijkstraat valt de vijftigjarige geschiedenis van de vereniging te ontdekken.

‘t Klein Muziekske, in Dendermonde alom gekend om volkse evenementen op te vrolijken met muziek en voor ambiance te zorgen, bestaat volgend jaar vijftig jaar. Het jubileum zal niet alleen een koninklijke titel en een geschiedenisboek met zich meebrengen, maar ook een heel feestjaar. “Met die voorbereidingen zijn we al een hele tijd bezig”, zegt Wim Van Damme. “Rode draad doorheen dat feestjaar zal muziek en plezier zijn. Dat is nu eenmaal ons handelsmerk. We spelen muziek om mensen te doen dansen en zingen en enthousiast te maken. Voor onze vijftigste verjaardag zal dat niet anders zijn.”

Om iedereen nu al warm te maken voor het feestjaar 2021, zetten de muzikanten een kleine tentoonstelling op. Die is te bekijken in de etalage van de zaak van Etienne Eeckhoudt en Marie-Louise van Electro Eeckhoudt in de Dijkstraat in Dendermonde. Eerder vond daar al een mini-expo rond het Ros Beiaard plaats. Dat ruimde nu plaats voor een historisch overzicht van ‘t Klein Muziekske. “We beschikken over krantenartikels, oude foto’s en andere documenten”, zegt Van Damme. “Maar pronkstuk is een grote trom van zestig jaar oud. Die behoorde De Vikken toe, muzikant van het allereerste uur. Hij werd ook Tsjing-Boem genoemd en verleende die naam aanvankelijk aan onze vereniging, voor die omgedoopt werd tot ‘t Klein Muziekske.”

Wie ‘t Klein Muziekske beter wil leren kennen, moet de komende weken maar langs de Dijkstraat wandelen.