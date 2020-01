Scouts en Gidsen ruimen zwerfvuil op Nele Dooms

18 januari 2020

17u21 0

De kinderen en jongeren van de Scouts en Gidsen Justus de Harduyn van Oudegem en Mespelare staken zaterdagnamiddag de handen uit de mouwen om in hun dorp zwerfvuil op te ruimen. Daarmee wilden ze hun steentje bijdragen tot een beter milieu. “Dag in dag uit zien, lezen en horen we in het nieuws over de vervuiling en opwarming van onze aarde”, zegt Nathan De Bruycker van de Oudegemse jeugdbeweging. “Als we allemaal niet een beetje zorg dragen voor de planeet, brengen we onszelf in de problemen. Daarom gaan ook wij aan de slag.” De jongeren vertrokken aan hun eigen scoutsplein in de Mevrouw Courtmansstraat om vervolgens de omgeving schoon te maken. Overal werd zwerfvuil opgeruimd. De actie vond voor het tweede jaar op rij plaats. “We hopen hiermee onze leden te inspireren, te motiveren en bij te laten dragen voor een beter milieu”, zegt De Bruycker. “Iedereen kan zijn steentje bijdragen. We willen met onze actie overigens ook andere verenigingen inspireren om ons voorbeeld te volgen.”