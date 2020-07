“Niemand raakt nog wijs uit de regeltjes”: grote toeloop in stadhuis door iedereen met vragen over events in coronatijd Nele Dooms

15 juli 2020

19u04 0 Dendermonde “Niemand raakt nog wijs uit alle regeltjes en maatregelen die gelden om iets te organiseren in deze coronatijd”. De uitspraak van schepen van lokale economie en evenementen Dieter Mannaert (CD&V) van Dendermonde is woensdag in praktijk bewezen door een toeloop in het stadhuis door inwoners met vragen. Een team experts zat klaar om wegwijs te maken.

Vier uur lang was het in het stadhuis een continu komen en gaan van allerlei Dendermondenaren die vragen hadden rond de coronaregels. Deskundigen, met laptop en informatiemappen bij de hand, zagen feestcomités die een kermis wilden organiseren, verenigingen die denken aan een tentoonstelling of fietstocht en particulieren die bijvoorbeeld een kinderfeestje of boekvoorstelling in gedachten hebben, passeren. “En bij iedereen is het overduidelijk: niemand ziet door het bos van maatregelen de bomen nog”, zegt schepen Mannaert. “Zoveel maatregelen zijn er en niemand geraakt er nog wijs uit. Op onze diensten staan de telefoons roodgloeiend en ontploffen de mailboxen door mensen die om duidelijkheid vragen. Vandaar ontstond het idee om in het stadhuis een moment te organiseren waarbij iedereen met vragen vrij in en uit kan lopen.”

De muzikanten van ‘t Klein Muziekske, die volgend jaar een vijftigjarig bestaan vieren, kwamen langs met het idee om in het najaar een revue te organiseren . Drie avonden met telkens 300 personen in een zaal? Zal niet kunnen, kregen ze te horen. Hetzelfde verdict kreeg het vertonen van een voetbalwedstrijd op groot scherm. Femma informeerde rond een kookcursus, anderen dan weer over de mogelijkheden van eetfestijnen of een fototentoonstelling. “We hebben de indruk dat de mensen tevreden naar huis gaan, omdat ze duidelijke antwoorden krijgen”, zegt Mannaert. “Daarvoor hebben we de expertise die de stad in huis heeft samengebracht, met onder andere iemand van de Evenementencel en van de lokale politie.”

Peter Van der Stock van de Werkgroep Geschiedenis Grembergen wilde horen hoe ze in september best een expo rond oud-strijders aanpakken. “Dat we dit kunnen organiseren, wisten we wel. Maar hoe doe je dat om te voldoen aan alle maatregelen?”, zegt hij. “Wat kan en wat kan niet. Dat wilden we horen en die antwoorden hebben we gekregen.”

Eenzelfde tevredenheid klonk bij leden van het comité voor Boonwijk Kermis. “De kermis zelf, normaal in augustus, gaat niet door”, zegt Guy Moens. “Maar in café Bareelken willen ze toch voor wat vertier zorgen, met onder andere een kaatstornooi, loungebar, Braziliaanse avond en barbecue. Voor we alles in elkaar boksen, wilden we wel graag horen of dit wel allemaal zou mogen en hoe. Met de nodige uitleg die we nu kregen, kunnen we concreet aan de slag en zijn we zeker dat we niets fout doen.”

Voor schepen Mannaert is het duidelijk dat de “coronababbel” tegemoet komt aan een nood. “We gaan dit initiatief de komende weken dan ook regelmatig herhalen”, zegt hij. “Iedereen die aan de slag wil om een evenement te organiseren, maar de regels niet duidelijk vindt, wie vragen heeft over de evenementenmatrix, wie wil weten of zijn planning voldoet aan veiligheidsvoorschriften, kan terecht op dit adviesgesprek. Door de juiste mensen samen te zetten, kunnen we de organisatoren snel en duidelijk helpen.”