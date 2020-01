“Meer groen, fietspaden, water en speeltuin”: kinderen ontwerpen ideale Oude Vest Nele Dooms

24 januari 2020

14u58 0 Dendermonde Veel meer groen, extra ruimte voor fietsers, waterpartijen én een speeltuintje. Zo ziet volgens de kinderen van de kindergemeenteraad in Dendermonde de ideale winkelstraat eruit. Zij gingen aan de slag om een ontwerp te maken voor de Oude Vest. Die straat wil het Dendermondse stadsbestuur binnenkort een volledige herinrichting geven.

De Oude Vest in het winkelhart van Dendermonde krijgt deze bestuursperiode een “remake”. Zo staat het in het meerjarenbeleidsplan 2020-2025. Het stadsbestuur wil de winkel-, wandel- en woonstraat veel aantrekkelijker en veiliger. Om tot een ontwerp te komen, zal er een participatief traject volgen, waarbij bewoners, bezoekers en handelaars hun ideeën en suggesties voor de herinrichting mogen doen. Ook kinderen mogen hun inbreng doen.

Daarvoor ging de kindergemeenteraad aan de slag. Verschillende werkgroepjes gingen aan de slag om na te denken over hun ideale winkelstraat en hoe die er uit zou moeten zien. Die ideeën zetten ze op grote tekeningen. Voor de kinderen is het duidelijk: de Oude Vest moet meer natuur én water krijgen.

“De Oude Vest is nu niet zo mooi”, zegt de elfjarige Tuur, één van de kindergemeenteraadsleden. “Er is zoveel asfalt en beton. Het zou veel mooier zijn met meer planten en bomen. Een park met winkels tussen, dat lijkt ons wel wat. Best komen er ook waterpartijen en fonteinen. Voor fietsers is het momenteel allesbehalve veilig in deze straat. Daarom hebben we ook een degelijk fietspad voorzien in het ontwerp en voor voetgangers zebrapaden. In het kader van duurzaam vervoer in de toekomst, mogen ook laadpalen voor elektrische wagens niet ontbreken. Om een einde te maken aan de vele sigarettenpeuken op de stoep, moeten er ook genoeg vuilnisbakken zijn. En liefst van al zien we speeltuigen verschijnen in het straatbeeld. Dan kunnen kinderen zich daarop amuseren terwijl mama en papa winkelen.”

De suggesties van de kindergemeenteraad zal de Jeugddienst overmaken aan het schepencollege. “Het is heel goed om te weten wat de kinderen goed en slecht vinden”, zegt schepen van jeugd Nele Cleemput (CD&V). “De tekeningen van hun perfecte winkelstraat zien er heel leuk uit. Op die manier kunnen wij als bestuurders een beeld vormen van hoe een winkelstraat in Dendermonde er volgens de kindergemeenteraad moet uitzien. De ideeën worden zeker meegenomen in de ontwerpfase.”