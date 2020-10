“Kom gewoon nekeer af ahja”: comédienne Amelie Albrecht brengt in promofilmpje ode aan ‘haar’ Dendermonde Nele Dooms

14u35 0 Dendermonde Wat Wat Matteo Simoni voor Limburg kan , kan comédienne Amelie Albrecht voor Dendermonde. Maar dan wel op haar manier. Het levert - op vraag van de stad - een grappig promofilmpje op om Dendermonde te bezoeken.

Toerisme in eigen land, daar wil ook Dendermonde op inspelen. Terwijl Toerisme Limburg acteur Matteo Simoni inschakelde om de troeven van de provincie in de verf te zetten, vroeg de dienst Toerisme van Dendermonde dat aan comédienne van eigen bodem Amelie Albrecht, in 2018 nog winnaar van Humo’s Comedy Cup.

Dendermonde is stad van erfgoed, Scheldeland en van Amelie Albrecht... En van ’t Ros Beiaard ook natuurlijk Amelie Albrecht

Zet Simoni met een zekere serieus en passie de troeven van Limburg neer, dan brengt Amelie op geheel eigen wijze ode aan haar stad Dendermonde. “Waarom zeg ik ook altijd ja op alles. Ik zal het wel op mijn eigen manier doen”, zegt ze zelf bij het begin van het filmpje. Wat volgt zijn beelden van het begijnhof, de beiaard in het Belfort en B&B’s in de stad, maar ook de mammoet in het Vleeshuismuseum, de Stoomtrein en het Scheepvaartmuseum. De mooie natuur toont Amelie op de fiets, terwijl ze zich laat voorttrekken door een Pijnder en reuzendrager. En natuurlijk ontbreekt ook een ode aan het Ros Beiaard niet. Ook al op Amelies eigen humoristische manier. “Dendermonde is stad van erfgoed, Scheldeland en van Amelie Albrecht... En van ’t Ros Beiaard ook natuurlijk”, vat Albrecht samen. Conclusie? “Kom gewoon nekeer af ahja.”