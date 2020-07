‘Humble lab’ lokt jonge dj’s uit hun kot: leer platen draaien in de Oude Vismijn Koen Baten

16u40 0 Dendermonde Humble Events, Bakermat en Lab58 organiseren vanaf morgen een gloednieuw muzikaal concept in de binnenstad van Dendermonde. Hun doel? Jongeren de kans geven hun dj-talent te ontwikkelen en te proeven van het producer-leven. “Evenementen zijn dan wel niet toegelaten, op deze manier kunnen we de jongeren toch iets leuk aanbieden buiten hun kot", vertelt Bram De Wilde van Humble Events.

De bedenkers van het concept gebruiken een ruimte boven koffiebar Klik aan de Oude Vismijn die leegstond. Hier werd een dj-ruimte ingericht om de jongeren kennis te laten maken met muziek. Het materiaal is voorzien door de organisatoren. “Beginnelingen, mensen met al meer ervaring,... iedereen is welkom om muzikaal creatief bezig te zijn en zichzelf te ontdekken", vertelt De Wilde. De bende zal zelf ook workshops geven. Deze gaan door op maandag en woensdag. Op zondag zal er telkens met de koffiebar Klik samengewerkt worden om vinyl te draaien. Hierbij kan iedereen zijn eigen platen meebrengen.

Nieuwe talenten kans geven

“We willen nieuwe talenten de kans geven zich te ontplooien en binnenkort als het weer toegelaten is op één van onze evenementen het beste van zichzelf te geven", klinkt het. De start van het nieuwe project wordt morgenavond gegeven. “Beneden zullen we een klein terras inrichten, en iedereen die interesse heeft, is welkom om te komen kijken. Alles gebeurt uiteraard coronaproof met mondmasker.”

Wie interesse heeft om een workshop mee te volgen moet wel op voorhand inschrijven, dit doe je via de Facebookpagina van Humble Events. De plaatsen zijn momenteel ook beperkt tot twee personen omwille van de coronacrisis.