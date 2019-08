“Er loopt een man op de muren van de gevangenis”: oproep veroorzaakt even paniek, maar blijkt loos alarm Koen Baten

11 augustus 2019

12u42 0 Dendermonde Er ontstond zondagochtend even paniek in de gevangenis van Dendermonde nadat een melding was binnengelopen over een ontsnappende gevangene op de gevangenismuren. De politie werd verwittigd en kwam meteen ter plaatse, maar al snel bleek dat de oproep niet klopte.

“Er was inderdaad melding gemaakt van een man die op de gevangenismuren liep en wou ontsnappen", zegt korpschef Patrick Feys. “We hebben snel gereageerd en gingen meteen ter plaatse. We hebben een telling gedaan van alle gevangenen en dit kwam overeen met het aantal personen die er moeten zitten", zegt de korpschef. Vanwaar de melding kwam over de persoon op de gevangenismuren, wou de politie liever niet kwijt. Er zou geen incident aan vooraf gegaan zijn. Er zouden ook geen maatregelen getroffen zijn voor de gevangenis.