"Dit is onhoudbaar en levensgevaarlijk": werken Zeelsebaan heropgestart en daar is de verkeersellende terug Chaos is compleet met urenlange file, stilstaand verkeer, negeren van afsluitingen en zwaar verkeer dat toch doorrijdt Nele Dooms

14 september 2020

Grembergen/Dendermonde Er was vooraf een omleidingsplan uitgestippeld en extra verkeersmaatregelen waren voorzien, maar zelfs dat kon niet voorkomen dat de verkeerssituatie in Grembergen maandag uitdraaide tot een ramp. Aanleiding zijn de langverwachte werken op de Zeelsebaan, waardoor die tussen Kleinzand en Grootzand volledig afgesloten is voor alle verkeer. En dat zal anderhalf jaar duren.



De Zeelsebaan moet een veilige, overzichtelijke weg worden met comfortabele fiets- en voetpaden, extra groen en een ventweg. Er wordt ook een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Maar dat gebeurt niet zonder slag of stoot. Om de heraanleg te kunnen uitvoeren, wordt de Zeelsebaan tussen Kleinzand en Grootzand voor de duur van het volledige project volledig afgesloten voor alle verkeer. Een omleiding loopt via het Grootzand, de Leugestraat en het Kleinzand. Het doorgaand zwaar verkeer wordt al sneller omgeleid en moet via de N41 rijden. Ter voorbereiding werd ook beslist dat er verkeerslichten aan het kruispunt van de Leugestraat met Grootzand moesten komen om de doorstroming te bevorderen.

Maatregelen genegeerd

Een gunstig effect van de maatregelen was maandag, bij de start ervan, echter totaal niet te merken. Heel Grembergen zat potdicht. Zowel bestuurders richting Dendermonde als in de andere richting moesten enorm lang aanschuiven of stonden zelfs gewoon stil. Een rit van het centrum van Grembergen tot Dendermonde, hooguit een paar kilometers ver, kostte maandag makkelijk een uur. Ook de maatregelen tegen sluipverkeer stonden bovendien onder druk. De Reynoutstraat, Bakkerstraat en Verbindingstraat hadden een knip gekregen om te voorkomen dat verkeer langs daar door zou kunnen en de Stuivenbergstraat en Krekelhoek werden eenrichtingsverkeer.

Weggebruikers en omwonenden zagen echter maandagochtend hoe sommige bestuurders via de borduur toch de Reynoutstraat inreden. “Er stapte zelfs iemand uit om het bord opzij te zetten”, klinkt het. Aan de Bakkerstraat deden zich gelijkaardige taferelen voor. Bewoners verwittigden de politie, maar agenten konden niet op alle plaatsen tegelijk zijn.

“Levensgevaarlijk”

Het regent klachten in Grembergen. Onder andere op sociale media spuien velen hun gal. “Eerste dag van de omleiding en al van ‘s ochtends vroeg is er zo goed als stilstaand verkeer”, merkten velen op. “Het Grootzand is een ramp. In de Veldlaan rijden auto’s op het voetpad om de wegversmallingen te passeren. Op dezelfde plaats waar onze kinderen per fiets de straat moeten proberen uitrijden op weg naar school. De hele verkeerssituatie is hier levensgevaarlijk.”

Nog meer kwaad bloed zette het feit dat het doorgaand zwaar verkeer gewoon de plaatselijke omleiding bleek te volgen in plaats van het verplichtte omrijden via de N41. Al van 5 uur ‘s ochtends was het op dat vlak ‘koekenbak’ en dat hield niet op. “Het is schandalig hoe volop vrachtwagens passeren in bijvoorbeeld de Leugestraat en zelfs in de Bakkerstraat”, klinkt het verontwaardigd. “Hier moet politiecontrole op komen. Dit is onhoudbaar.”

Bijsturen

Volgens schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V) zal er een bijsturing van de maatregelen komen. “De politie is volop op het terrein om alle mogelijke moeilijkheden in kaart te brengen, zodat hiervoor oplossingen uitgewerkt kunnen worden”, zegt ze. “We zullen zo snel als mogelijk ingrijpen. Een eerste dag van werken en bijhorende omleiding is overigens altijd extra chaos. Ervaring leert dat zo’n situatie de dagen erop vaak wel wat verbetert. Maar we gaan dus wel ingrijpen.”