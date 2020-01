Climate Kids Tibo, Emma en Noor delen adviezen voor beter klimaat met stad Nele Dooms

29 januari 2020

18u06 0 Dendermonde De Dendermondse Climate Kids Tibo De Coene (11) en Emma (9) De Coene en Noor Haes (11) deelden woensdagnamiddag in het Dendermondse stadhuis hun adviezen voor een beter klimaat uit. Schepen Els Verwaeren (N-VA) nam die in ontvangst.

De drie kinderen Tibo, Emma en Noor namen in september deel aan de Kids Climate Conference. Daar dachten ze na over nieuwe ideeën die de wereld, stad en het klimaat beter kunnen maken en goten die, samen met de andere deelnemers, in twaalf stellingen en actiepunten. Die kwamen ze, onder de titel “Een voedingsbodem voor een betere aarde”, voorstellen in het stadhuis.

“Soms valt met kleine inspanningen al veel te bereiken”, zeggen de drie. “Een stukje tuin laten verwilderen bijvoorbeeld is goed voor meer biodiversiteit. Minder groenten en fruit uit andere landen eten maar kiezen voor streekeigen en seizoensgebonden producten, verlaagt dan weer de CO2-uitstoot. Fabrikanten verplichten plastiek terug te nemen, kan ook helpen. We denken ook aan meer natuuractiviteiten op school en bedrijven stimuleren om meer energie voor zichzelf op te wekken via zonnepanelen.”

Schepen Verwaeren nam de aanbevelingen zeker ter harte en bedankte de kinderen voor de vele bruikbare tips die ze meebrachten. “Als stad willen we zeker graag meewerken aan een beter klimaat”, zegt ze. “Ik zal de actiepunten ook overmaken aan de kindergemeenteraad, zodat zij er daar ook verder kunnen over nadenken.”